Esporte Goiás encaminha acerto com lateral do Brasil de Pelotas Artur, de 26 anos, deve fechar com clube esmeraldino para disputa da Série B do Campeonato Brasileiro

O Goiás está perto de acertar com o lateral esquerdo Artur, de 26 anos, que defende o Brasil de Pelotas nesta Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador está em processo de saída do clube gaúcho para se transferir ao clube esmeraldino. Revelado nas categorias de base do Internacional, Artur defendeu a Ponte Preta antes de chegar ao Bento Freitas em 2018. Na mes...