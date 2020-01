Esporte Goiás empresta meia para o Criciúma Fora dos planos do técnico Ney Franco, Alisson Taddei vai defender o time catarinense até o término da temporada

Sem chances no Goiás, o meia Alisson Taddei foi emprestado ao Criciúma. O jogador de 22 anos, que também recebeu proposta do Paysandu, defenderá a equipe catarinense até o fim de 2020. Após se destacar no estadual 2019 pelo Goiânia, Alisson Taddei foi contratado pelo Goiás, com vínculo até o término de 2021. Porém, não teve espaço na equipe principal, onde d...