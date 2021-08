Esporte Goiás empresta jovem revelação a clube da República Checa Diretoria esmeraldina enxuga elenco ao emprestar garotos para clubes da Europa

O Goiás acertou o empréstimo do meia-atacante Índio, de 20 anos, para o FK Pribram, que disputa a 2ª Divisão do futebol checo. Formado nas categorias de base do clube, Índio é o segundo jogador que deixa o plantel esmeraldino para atuar emprestado no futebol europeu. Índio foi promovido ao elenco profissional do Goiás na temporada passada e disputou 28 jogos com a ...