Esporte Goiás: Empresário de Léo Sena diz que negociação pela renovação segue aberta Volante possui três representantes, o ex-jogador Josué é um deles. O empresário confirmou proposta do Goiás e mantém conversas com o clube esmeraldino

O ex-jogador Josué disse que a negociação pela renovação de Léo Sena com o Goiás não está descartada. Na última terça-feira (31), um dos três representantes do volante, Ricardo Scheidt afirmou que o atleta de 24 anos não vai permanecer no clube esmeraldino após término do atual contrato, válido até o final de 2020. Segundo Josué, a direção do Goiás apresentou nova proposta para ...