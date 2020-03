Esporte Goiás empata e Atlético-GO estreia com derrota no Brasileiro Feminino Campeonato fica suspenso por tempo indeterminado por causa da pandemia do coronavírus

Goiás e Atlético-GO fizeram suas estreias neste domingo (15) no Campeonato Brasileiro Feminino A2. O time esmeraldino conseguiu arrancar um empate com o Vasco da Gama, 1 a 1, no Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu, no interior do Rio de Janeiro. O Dragão não teve a mesma sorte e foi goleado por 4 a 0, pelo Juventus, no Estádio da Rua Javari, em São Paulo. No Rio, o...