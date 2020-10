Esporte Goiás empata com o Cruzeiro e segue sem vencer como mandate Time esmeraldino sub-20 ficou no 1 a 1 com a Raposa e acumula cinco pontos após quatro rodadas concluídas na competição nacional

O Goiás empatou por 1 a 1 com o Cruzeiro, neste sábado (3). O duelo válido pela 4ª rodada do Brasileiro sub-20 foi disputado na Serrinha. Os gols do empate foram anotados por Jaime, para os donos da casa, e Alexandre Jesus deixou tudo igual para a equipe celeste. Com o resultado, o Goiás segue sem vencer em Goiânia. Além do empate com o Cruzeiro, a equipe esmeraldina enf...