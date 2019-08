Esporte Goiás empata com o Brasiliense em estreia na Copa Verde Em jogo fraco tecnicamente, time esmeraldino empatou sem gols jogando fora de casa

Em sua estreia na Copa Verde, o Goiás empatou sem gols com o Brasiliense em jogo fraco tecnicamente. Na Boca do Jacaré, em Taguatinga, o clube esmeraldino não conseguiu criar muitas chances e teve como grande destaque o goleiro Marcelo Rangel, que fez importantes defesas evitando a derrota alviverde. No primeiro tempo da partida, o Brasiliense se impôs diante do Goi...