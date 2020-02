Esporte Goiás empata com Goianésia na despedida da Serrinha Em boa estreia de Victor Andrade, que marcou o gol, time esmeraldino fica no 1 a 1. Henrique Almeida teve pênalti defendido por Thiago Santos

O último jogo do Goiás no Goianão 2020 na Serrinha - que passará por reformas - terminou empatado. O time esmeraldino, que contou com a boa estreia de Victor Andrade, ficou no 1 a 1 com o Goianésia, na 5ª rodada do estadual. O terceiro empate em cinco rodadas deixa o time alviverde com 9 pontos, ainda em terceiro lugar. Já o Azulão do Vale segu...