Esporte Goiás: em Goiânia, Tadeu reencontra filha, que está internada com meningite viral Depois da classificação à 3ª fase da Copa do Brasil diante do Santo André, goleiro não dá entrevista e segue para o hospital em que Isabela, de quase oito meses, se recupera

Tadeu, goleiro do Goiás, retornou para Goiânia para acompanhar a filha Isabela, de apenas sete meses, que está hospitalizada. De acordo com a assessoria do clube, o motivo é uma meningite viral - forma mais comum e leve da doença, que infecciona as meninges, que são as membranas que revestem e protegem o cérebro e a medula espinhal. Tadeu chegou em Goiânia na tar...