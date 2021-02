Esporte Goiás: em carta após saída, Segurado fala em 'diferenças no departamento' Dirigente reforça ter colaborado com a reação esmeraldina na Série A e que vai torcer para que permaneça na elite

Desligado da função de gestor de futebol do Goiás na noite desta quarta-feira (17), Marcelo Segurado disse, por meio de carta nesta quinta-feira (18), que deixou o clube por “diferenças no departamento” e disse que não foi cumprido um “pacto com o objetivo de passar por cima de qualquer vaidade” para que clube possa escapar do rebaixamento à Série B. Segurado disse ...