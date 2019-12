Esporte Goiás e Universo seguem parceria para futebol feminino em 2020 Alviverde vai representar o Estado em torneio nacional de futebol feminino na próxima temporada. Clube deve optar por investimento parecido ao que fez em 2019, com apoio de parceiro

Campeão goiano em 2019, o Goiás promete desenvolvimento do time feminino em 2020 e avalia que deve seguir com a parceria com a Universo em vez de montar um time próprio. Na próxima temporada, a equipe alviverde representará o Estado na 2ª Divisão, a Série A2, do Campeonato Brasileiro. Para isso, contará com, ao menos, mais duas avaliações para reforçar o elenco.De a...