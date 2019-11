Esporte Goiás e Santos têm jogos históricos no retrospecto

Nem só lembranças ruins o esmeraldino tem sobre jogos entre Goiás e Santos. Na história de 52 partidas entre os clubes, Série A, Copa do Brasil e amistosos, há resultados marcantes da equipe alviverde sobre o time paulista. Um deles é o confronto de 1974, no qual o Santos chegou a abrir 4 a 1 e viu o time esmeraldino buscar o empate, com gols de Paghetti (três veze...