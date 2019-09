Esporte Goiás e São Paulo se enfrentam hoje; Confira o retrospecto entre os dois times O tricolor paulista leva vantagem sobre o esmeraldino. O Campeonato Brasileiro é a competição em que as duas equipes mais se enfrentaram

Goiás e São Paulo já se enfrentaram 47 vezes em jogos oficiais ao longo da história. O retrospecto geral tem vantagem do São Paulo com 22 vitórias contra apenas 12 dos esmeraldinos, além de 13 empates. O ataque esmeraldino marcou 49 gols em 47 jogos, enquanto a equipe tricolor marcou o total de 64 gols no confronto. Jogando em São Paulo, como será a partida d...