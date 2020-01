Esporte Goiás e Goianésia vão se reunir para discutir 5% de Michael Esmeraldino pretende comprar a parte que o Azulão tem dos direitos econômicos do jogador e não entrou na negociação com o Flamengo

Depois que o Goiás admitiu ter interesse em comprar os 5% do atacante Michael que seguem com o Goianésia, mesmo após a negociação do jogador com o Flamengo, as duas partes disseram que vão se reunir para tratar do assunto. Segundo o Azulão do Vale, seu departamento jurídico tomará as medidas cabíveis. O presidente do Goiás, Marcelo Almeida, espera resolver a situação e...