Esporte Goiás e Goiânia têm tarefas particulares em busca da final Em vantagem, Goiás quer presente de aniversário. Goiânia precisa de goleada histórica para decidir Campeonato Goiano

O último clássico Go-Go do ano define, neste sábado (6), o primeiro finalista do Campeonato Goiano 2019. De um lado, uma equipe que precisa de gols. Do outro, um clube que pode sofrer até dois para avançar à final estadual. Goiás e Goiânia se encontram no Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), a partir das 16 horas, em busca de uma vaga na final e terão personagens que querem cham...