Esporte Goiás e Flamengo chegam a novo acordo por parcela de Michael Diretorias costuram ajustes no negócio e clube esmeraldino já recebe parte do valor que deveria ter recebido no dia 25 de janeiro

As diretorias de Goiás e Flamengo chegaram a um acordo nesta sexta-feira (29) para ajustar o pagamento devido pelo clube carioca do restante do valor em relação à venda do atacante Michael. O Goiás tinha parcela de 2,5 milhões de euros a receber do clube carioca vencida no dia 25 de janeiro. Desde então, os dois clubes iniciaram tratativas para questão. Nesta sexta-...