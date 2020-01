Esporte Goiás duela com Sertãozinho por classificação na Copa São Paulo Com uma derrota e uma vitória, time esmeraldino decide, na noite de quarta (08), se continua vivo na competição. Adversário será o clube da casa

O Goiás decide, na noite de quarta-feira (08), sua vida na Copa São Paulo 2020. O sub-20 esmeraldino define classificação no grupo 18 contra o Sertãozinho, a partir das 20h15, no estádio Frederico Dalmaso. Após ser derrotado na estreia, por 1 a 0 pelo Confiança/SE, o time alviverde se recuperou no torneio ao bater o Penapolense/SP por 4 a 2, na última segunda-feira. Com is...