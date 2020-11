Esporte Goiás diz que vai à CBF reclamar de gol sofrido e solicitar áudio do VAR Clube esmeraldino se vê prejudicado em lance que gerou o gol de empate do São Paulo, na virada do time paulista sobre a equipe goiana neste sábado (7)

O Goiás disse que vai encaminhar à CBF um pedido para ouvir a gravação de áudio do VAR, no lance do primeiro gol do São Paulo, na derrota esmeraldina neste sábado (7). O clube goiano entende que não há uma imagem que comprove que a bola, no cabeceio de Brenner, teria ultrapassado a linha da meta alviverde. “Foram prejudicados pela arbitragem, tiraram nossos ponto...