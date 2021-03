O Goiás diz que moverá três processos contra o meia Alan Mineiro e, em dois deles, o Vila Nova também será denunciado. Serão ações nas esferas Desportiva, Cível e Criminal. O jogador também será denunciado pelo Tribunal de Justiça Desportiva de Goiás (TJD-GO) por cuspir em uma bandeirinha de escanteio, que tem o símbolo do Goiás, durante o clássico entre as equipes disputado no domingo (7).

Segundo o advogado do Goiás, Frederico Augusto Valtuille, as ações vão além do âmbito desportivo e ele pretende protocolar todas as denúncias até o final de semana. “É uma iniciativa que é algo que o nosso torcedor e a sociedade exigiriam. Não temos nada contra o Vila Nova, muito respeito pela instituição, mas o que aconteceu foi uma cena degradante. Estamos em meio a uma pandemia, pessoas em casa assistindo a partida e se deparam com uma cena degradante”, criticou o advogado esmeraldino.

No processo desportivo, o Goiás pedirá a punição de Alan Mineiro em três artigos: 258 (infração à ética desportiva), 254-B (cuspir em alguém) e 243-D (incitar publicamente o ódio e a violência), contra o atleta. Além de multa, de 100 reais a 100 mil reais, no 243-D, para o Vila Nova.

Na esfera Cível, o departamento esmeraldino pedirá indenização por dano moral contra o meia e o Vila Nova. O Goiás se baseia no artigo 932 do Código Civil: “São também responsáveis pela reparação civil: III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele”.

A ação criminal será relacionada ao crime de injúria. Na alegação esmeraldina será citado que "cuspir em alguém de forma acintosa é injúria, um dos crimes contra a honra previstos no artigo 140 do Código Penal. A doutrina tem mostrado que trata-se de injúria real porque praticada por meio de violência ou vias de fato com a finalidade de humilhar ou zombar. O artigo 140, § 3º, estatui que injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro: se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Assim, iremos apresentar queixa-crime na Justiça porque trata-se de ação penal privada.”

O departamento jurídico do Vila Nova informou que tomou conhecimento de que o Goiás promoverá ações contra o clube, mas disse que irá se pronunciar quando tomar conhecimento formal das denúncias.