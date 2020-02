Com ambição de chegar à 1ª Divisão do Campeonato Brasileiro de futebol feminino, o Goiás apresentou sua nova equipe na manhã desta sexta-feira (21) com novidades em todos os setores: direção, elenco e comissão técnica. Outra mudança será no vínculo com atletas, que terão carteiras assinadas e salários que vão variar de R$ 1,3 mil e R$ 1,5 mil, de acordo com o novo coordenador Luiz César.

“Nenhuma jogadora vai ganhar menos do que um salário mínimo, será em torno de R$ 1,3 mil a R$ 1,5 mil por jogadora. É um novo marco para o futebol feminino, toda a comissão técnica também será remunerada. Hoje, as atletas podem se dedicar 100% para o futebol feminino. Esse foi um dos motivos que nos convenceram a vir para o Goiás”, disse o coordenador Luiz César, que assume o departamento com Patrícia Menezes, ambos ex-Aliança.

Segundo o dirigente, o Goiás vai assinar as carteiras de trabalho de todas atletas, que terão contratos que podem chegar até três temporadas. Nesta sexta-feira, 18 foram apresentadas e o clube pretende trabalhar com grupo de 26 jogadoras. “Além da carteira assinada, vamos assinar contratos de não profissionais e vamos assinar por três anos (com algumas jogadoras). Serão por meio desses vínculos que as atletas vão ter condições de jogo. Por isso vamos assinar com todas as jogadoras”, explicou Luiz César.

Com o registro profissional, as jogadoras do Goiás terão acesso aos direitos trabalhistas. Podem recorrer, por exemplo, aos benefícios do INSS quando sofrerem uma contusão grave e não tiverem condições de atuar pela equipe.

De acordo com Patrícia Menezes, fornecer salários e direitos trabalhistas é um passo importante para profissionalização no Goiás. “É um dia emocionante, estamos na luta pelo futebol feminino há 40 anos e confesso estar empolgada com o projeto. Nossa intenção é de crescer. Vamos lutar para o acesso à Série A, mas temos de pensar no futuro. Queremos formar times de base, sub-17, sub-15 e escolinhas. As jogadoras devem sair do Aliança, mas estamos abertos para avaliação”, frisou a coordenadora do time feminino do Goiás.

A nova direção do projeto é formada, além de Luiz César e Patrícia Menezes, por Júnior Vieira, vice-presidente de esportes olímpicos do Goiás, e o ex-goleiro Harlei, que é supervisor de futebol feminino. O orçamento destinado para o time não foi divulgado. “Não está fechado (o orçamento). Estamos em busca de patrocinadores, por isso não temos um número para divulgar. O que temos definido é que o valor será para formar um time competitivo”, comentou Júnior Vieira.

O Aliança perdeu 11 jogadoras que foram para o Goiás, a comissão técnica (Cristiane Guimarães), preparadora física (Ana Júlia) e os gestores. “Vamos buscar uma nova comissão técnica para tocar o Aliança. Já estou negociando, mas não quero revelar os nomes ainda porque estamos conversando. Meu foco está aqui no Goiás, mas preciso deixar o Aliança sob comando de pessoas de confiança”, afirmou Luiz César.

O elenco do Goiás já treina há cerca de 1 mês, no Aliança, e começará a utilizar a estrutura do CT do Parque Anhanguera na próxima semana. Os jogos da equipe serão na Serrinha, de acordo com o clube. “Isso nos motiva ainda mais. Não queremos perder a oportunidade de estar aqui no Goiás, ter essa igualdade de estrutura com certeza vai deixar todo grupo focado em se dedicar para conquista dos objetivos na temporada”, comentou a meia Patrícia Pereira, que estava no Aliança e acertou com o clube esmeraldino para 2020.