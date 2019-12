Esporte Goiás diz não ter interesse em incluir jogadores do Corinthians em negociação por Michael Túlio Lustosa admite que chance de negócio ser aceita pelo clube goiano é miníma. Recusa será comunicada na noite de hoje, após reunião

O Goiás não tem interesse de negociar Michael com o Corinthians, mesmo com a inclusão de atletas do plantel do time paulista. A informação que o clube alvinegro iria oferecer jogadores ao Goiás pela revelação do Campeonato Brasileiro foi destacada pelo UOL Esporte. "Não é interesse nosso fazer negócio com a vinda de jogadores, nem do Corinthians, nem de qualquer time", ...