Esporte Goiás diz estar perto do acerto com elenco por redução de salário Presidente afirma que decisão sobre redução de salários deve ocorrer no início desta semana

Sem revelar números, o Goiás garante que está perto de um acordo com os jogadores do elenco esmeraldino para redução de salários a partir de maio. Sem atividades desde a paralisação das competições que disputava (Goiano e Copa do Brasil) e em meio à falta de perspectiva de retomada da temporada, devido à pandemia do novo coronavírus, o clube busca diminuir as despesas apó...