Esporte Goiás divulga informações sobre venda de ingressos para jogo da Sul-Americana Com check-in do plano de sócio torcedor encerrado, direção esmeraldina inicia venda de bilhetes para decisão contra o Sol de América. Valores são de R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia-entrada)

O Goiás iniciou neste domingo (23) a comercialização de ingressos para o jogo da volta da 1ª fase da Sul-Americana, contra o Sol de América, na terça-feira (25). A venda será feita de forma antecipada, até às 20 horas do dia da partida. Os valores são de R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia-entrada).