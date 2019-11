Esporte Goiás disputará o Campeonato Goiano com time de aspirantes Planejamento esmeraldino é de estender período de pré-temporada para jogadores do time profissional. Não há previsão de quando esses atletas entrarão em campo no Estadual

Uma das novidades reveladas no conselho técnico do Campeonato Goiano, realizado nesta quarta-feira (6), foi o anúncio do Goiás que disputará o torneio estadual com a equipe de aspirantes (sub-23) e mesclará com outros jogadores de destaque nas categorias de base. “A ideia é dar condições para esses atletas. Temos muitos jogadores revelados nas categorias de base que ...