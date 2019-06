Esporte Goiás disputará jogo-treino contra o Brasiliense Partida será realizada na próxima quarta-feira (03), na Serrinha, e não será permitida presença de torcedores

Na próxima quarta-feira (03), o Goiás disputará jogo-treino contra o Brasiliense, às 11 horas da manhã, no Estádio da Serrinha. A partida terá portões fechados aos torcedores. A presença da imprensa será permitida. O horário incomum da partida é de olho no duelo contra o Flamengo, no retorno do time esmeraldino ao Campeonato Brasileiro, no dia 14 de julho. O conf...