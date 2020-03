Por conta da pandemia do coronavírus, a preocupação da população com a saúde aumentou, em especial com o chamado grupo de risco - pessoas acima de 60 anos. Por isso, o calendário de vacinação da gripe foi antecipado pela Secretaria Municipal e Estadual de Saúde. O Goiás disponibilizou a estrutura do estádio Hailé Pinheiro (Serrinha) para a vacinação, que ajudará a diferenciar a gripe do COVID-19 (coronavírus).

A SMS vai disponibilizar 42 mil doses de vacinas dos idosos, a partir dos 60 anos, e profissionais da área da saúde, que compõem o grupo prioritário. A vacinação será realizada na segunda-feira (23), a partir das 8 horas, na Serrinha.

De acordo com o clube, a Secretaria Municipal de Saúde é que vai definir os espaços a serem utilizados. É provável que a vacinação seja feita em áreas abertas, como campo e arquibancada, por exemplo.

O Goiás seguiu exemplos de outros clubes brasileiros, como Athletico-PR, São Paulo, Corinthians, Bahia, Botafogo e Santos, que disponibilizaram suas estruturas para auxiliar as autoridades no combate ao coronavírus.