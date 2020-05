Esporte Goiás: Dirigentes mostram obras da Serrinha: 'será ponto turístico de Goiânia', diz presidente Marcelo Almeida, presidente executivo, e Hailé Pinheiro, do Conselho Deliberativo, atualizam andamento da ampliação do estádio esmeraldino, em vídeo

Desde o início do ano investindo na ampliação e modernização do Estádio da Serrinha, a direção do Goiás mostrou em vídeo o andamento das obras que, nesse momento, tem a instalação de arquibancadas na chamada ala leste, onde ficavam as cabines de imprensa. O setor terá cobertura, bares, cadeiras e projeção para quatro mil pessoas. É a parte mais adiantada dessa ...