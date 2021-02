Esporte Goiás digere eliminação para reforçar foco na luta na Série A

Imerso na luta contra o rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro, o Goiás precisou digerir rápido a eliminação para a Aparecidense nas quartas de final do Campeonato Goiano. O time esmeraldino mira a partida decisiva contra o Botafogo neste sábado, na Serrinha.Para a partida contra o Camaleão, a comissão técnica, com apoio da diretoria, optou pela escalação de...