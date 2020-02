Esporte Goiás deve ter Sandro e Keko como titulares contra o Atlético Ney Franco deve promover três mudanças. Léo Sena e Mike começarão o clássico como opções no banco de reservas esmeraldino

O técnico Ney Franco deve promover três alterações no Goiás para o clássico contra o Atlético, pela sexta rodada do Campeonato Goiano. O volante Sandro e os atacantes Keko Villalva e Lucão do Break devem ser as novidades na formação esmeraldina. Com isso, Thalles, Marcinho e Rafael Moura perdem espaço. Será a segunda partida de Sandro pelo clube. Estreou ao jog...