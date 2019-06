Esporte Goiás deve ter apenas uma mudança para jogo contra Chapecoense Em fase final de recuperação, Léo Sena volta ao meio de campo na vaga de Yago Felipe

Após duas semanas, o técnico Claudinei Oliveira posicionou o time do Goiás pela primeira vez para enfrentar a Chapecoense, nesta segunda-feira (10), no Estádio Serra Dourada, pela 8ª rodada do Brasileirão. A equipe terá apenas uma mudança em relação àquela que perdeu para o CSA, pelo placar de 1 a 0, no Estádio Rei Pelé. Em fase final de recuperação, após lesão ...