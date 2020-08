Esporte Goiás desembarca em São Paulo após mudança de logística Elenco esmeraldino antecipou viagem para enfrentar o Palmeiras neste sábado (15)

A delegação do Goiás já está em São Paulo para enfrentar o Palmeiras neste sábado, às 21h30, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time esmeraldino precisou mudar a logística, já que ida para São Paulo estava prevista para acontecer no sábado. De acordo com o clube esmeraldino, a mudança se deu devido a garantia de voo pela companhia aérea que atende ao Goi...