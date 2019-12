Esporte Goiás descarta iniciar Goianão com time de aspirantes

O Goiás terá seu time principal no Campeonato Goiano de 2020. A equipe esmeraldina chegou a cogitar a possibilidade de usar um time de jovens, como revelou o assessor da presidência Harlei Menezes, durante o Conselho Técnico do estadual, no início de novembro. Porém, a ideia foi descartada, após reunião do departamento de futebol esmeraldino, com participação do treinador Ne...