Esporte Goiás desafia Fluminense, no Serra, e tenta recomeço no 2º turno Contra o Fluminense, em casa, Goiás abre segunda metade do Nacional em busca de recuperação

O Goiás inicia sua trajetória no 2º turno do Campeonato Brasileiro neste domingo (22), diante do Fluminense, no Estádio Serra Dourada, às 19 horas. Após encerrar a primeira metade da competição com apenas seis vitórias em 19 jogos, o clube pretende fazer deste turno, o da recuperação. O jogo representa não somente três pontos na tabela, mas também a esperança do torcedor no ...