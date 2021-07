Esporte Goiás derrota Vasco na Serrinha e se mantém no G-4 da Série B Com 100% de aproveitamento como mandante, time esmeraldino chegou à quarta vitória no Brasileiro e sobe para 3ª colocação

Com gol do atacante Everton Brito, o Goiás derrotou o Vasco, por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (30), na Serrinha, e manteve os 100% de aproveitamento como mandante na competição. Com o resultado, o time esmeraldino chegou aos 15 pontos conquistados e permanece no grupo de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Em casa, o Goiás defendia o aproveitamento perfei...