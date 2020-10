Esporte Goiás derrota Flamengo e abre vantagem na Copa do Brasil sub-20 Com belo gol de Lucas, time esmeraldino venceu os rubro-negros, em Saquarema (RJ) e joga por empate no duelo da volta

Se as coisas andam difíceis para o time profissional do Goiás, a equipe sub-20, comandada pelo técnico Augusto César, deu motivos para o torcedor esmeraldino sorrir na noite desta quinta-feira (22). Fora de casa, a equipe goiana bateu o Flamengo, por 1 a 0, no Estádio Elcyr Resende, em Saquarema, e abriu vantagem na fase oitavas de final da Copa do Brasil da categoria. O gol qu...