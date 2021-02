Esporte Goiás derrota Atlético-MG e respira na luta contra o rebaixamento Time esmeraldino venceu postulante ao título com gol construído por jogadores formados nas categorias de base do clube

Com líderes experientes barrados do time titular, o Goiás mostrou garra para surpreender o Atlético-MG na noite desta quarta-feira (3), na Serrinha, e venceu por 1 a 0 com um gol assinado pelos pratas da casa e comemorado pelo meia Índio, de 20 anos, que foi titular pela primeira vez e anotou seu primeiro gol como jogador profissional. O gol foi pesado porque...