Esporte Goiás demite Ney Franco depois de derrota para o Fortaleza Treinador estava em sua segunda passagem pelo clube esmeraldino. Diretor de futebol, Túlio Lustosa também foi desligado pelo alviverde

O Goiás demitiu o técnico Ney Franco nesta quinta-feira (20), um dia após a derrota para o Fortaleza por 3 a 1, na Serrinha. A informação foi revelada pela Rádio Sagres e confirmada pelo POPULAR. Há um ano no comando do clube esmeraldino, ao qual voltou em agosto de 2019 para sua segunda passagem. O diretor de futebol Túlio Lustosa também foi desligado do club...