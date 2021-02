Esporte Goiás demite Marcelo Segurado da gestão de futebol Gestor foi demitido do time esmeraldino, depois de quatro meses do seu retorno ao clube goiano

O Goiás anunciou a demissão de Marcelo Segurado. Ele ocupava o cargo de gestor de futebol da equipe esmeraldina desde o dia 2 de outubro de 2020. A alegação é de que a saída do profissional integra o planejamento para cortes de gastos do clube goiano. A princípio nenhuma mudança vai ocorrer no comando do futebol do Goiás, já que Harlei Menezes é o vice-president...