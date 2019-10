Esporte Goiás define valores de ingressos para confronto com Flamengo Por orientação da PM, Serra Dourada terá 50% de torcedores de cada clube; bilhetes custam R$ 150 e R$ 200

O Goiás definiu os valores dos ingressos para o confronto contra o Flamengo. A partida, válida pela 29ª rodada da Série A, será disputada às 20h de quinta-feira (31). Os bilhetes custam R$ 150 nas arquibancadas e R$ 200 nas cadeiras. Não haverá promoção de meia com TimeMania. Por orientação da Polícia Militar, cada torcida terá 50% do espaço no Serra Dourada. As ent...