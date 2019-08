Esporte Goiás define vaga e quer mostrar atitude na Copa Verde Após empate na ida, equipe esmeraldina fará na Serrinha decisão às quartas de final diante do Brasiliense

Para consolidar a posição de favorito na Copa Verde, o Goiás terá de mostrar nesta quarta-feira (21), diante do Brasiliense, no Estádio da Serrinha, às 16 horas, que o primeiro confronto pelas oitavas de final foi ponto fora da curva na campanha que deseja desempenhar até o título. Depois de ter atuações mais seguras pelo Campeonato Brasileiro, com a chegada de Ney Franco, ...