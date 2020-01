Esporte Goiás define ingressos para jogos do Goianão, da Copa do Brasil e da Sula Clube cobrará, em partidas como mandante, R$ 60 (inteira) em jogos do Estadual e R$ 100 (inteira) em partidas das competições nacional e internacional. Alviverde diz que jogará contra o Sol de América na Serrinha

O Goiás divulgou nesta segunda-feira (20) os valores de ingressos que adotará nas disputas do Campeonato Goiano, Copa do Brasil e Sul-Americana. Os valores variam de R$ 30 a R$ 100, considerando todas as competições. A primeira partida será na quinta-feira (23), contra a Aparecidense, na estreia do Goianão 2020. Para partidas do Estadual, a direção esmeraldina cobrar...