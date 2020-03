Esporte Goiás define alternativas para que sócio-torcedor siga adimplente durante paralisação Direção esmeraldina dará descontos na loja do clube, ingressos gratuitos ou acréscimo do mesmo número de dia de paralisação, ao final do contrato, sem custos

O Goiás iniciou nesta segunda-feira (23) a divulgação das alternativas que encontrou para manter o sócio-torcedor adimplente durante a paralisação do futebol estadual e nacional, por causa da pandemia do coronavírus. Todos os planos do do programa Sou Verdão contam com duas opções de pagamentos: mensal ou anual. As alternativas encontradas pela direção são diferente...