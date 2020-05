Esporte Goiás defende volta dos treinos com segurança e aval das autoridades Presidente Marcelo Almeida representou o clube esmeraldino na reunião com o governo e manteve linha prudente ao falar sobre retorno

O presidente do Goiás, Marcelo Almeida, afirma que o clube está 100% pronto para voltar aos treinos. No entanto, o clube esmeraldino opta por aguardar que as autoridades sanitárias digam quando será o momento seguro para que isso aconteça. Essa posição foi defendida na reunião com o governo nesta terça-feira (26), que foi marcada por discussão entre o mandatário esmeraldino e...