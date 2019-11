Esporte Goiás defende investimento em jogadores pouco utilizados na elite Meias renomados vindos do Corinthians ficam sem espaço no time, mas diretoria minimiza gasto e ressalta competitividade no elenco

Na reta final da temporada, o Goiás avalia o ano de 2019 e já inicia o planejamento para a temporada 2020. A diretoria iniciou as tratativas por renovações contratuais de vários atletas. Outros, no entanto, estão “esquecidos” e pouco aproveitados pelo técnico Ney Franco. Emprestado pelo Corinthians até o fim do ano, o meia Giovanni Augusto fez 17 jogos no ano, sendo...