Esporte Goiás decide pela saída de Pintado e negocia rescisão Treinador tem 53,8% de aproveitamento em 13 partidas

O Goiás decidiu pela saída, neste domingo (18), do técnico Pintado, um dia após o empate sem gols com o Londrina, na Serrinha. A equipe alviverde está no G4 da Série B, com 20 pontos e 55,6% de aproveitamento na competição. O clube ainda acerta a rescisão com o treinador para anunciar o desfecho. No próximo jogo, contra o Botafogo, terça-feira (20), no Rio, o auxili...