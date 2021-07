Esporte Goiás decide pela saída de Pintado e inicia semana com interino

Após o empate sem gols com o Londrina no sábado (17), que o próprio técnico definiu como a pior atuação do Goiás na Série B, Pintado não comanda mais o clube esmeraldino. O clube decidiu pela saída do técnico e até o fechamento desta matéria ainda não tinha anunciado o rompimento, que negociava. O Goiás está no G4 da competição, com 20 pontos, pois não foi ultrapassado...