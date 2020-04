Esporte Goiás decide adiar volta aos treinos por incerteza de retorno do Goianão Jogadores do time esmeraldino voltariam a treinar a partir de sábado (2). Direção vai comunicar atletas que nova previsão é para retorno de atividades no dia 11 de maio

Por causa da incerteza do retorno da disputa do Campeonato Goiano, o Goiás decidiu adiar a retomada dos treinos presenciais. O planejamento da direção esmeraldina era de voltar atividades a partir do próximo sábado (2), mas vai comunicar atletas da equipe que a nova previsão é para o dia 11 de maio. O adiamento praticamente foi definido após a reunião nesta terça-feira (28) entre clubes da Sé...