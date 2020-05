Esporte Goiás decide adiar retorno aos treinos novamente Direção esmeraldina se reuniu por videoconferência na noite desta quarta (6) e oficializou que jogadores não voltam a treinar na segunda (11). Não há previsão de nova data

O Goiás oficializou na noite desta quarta-feira (6) que não voltará aos treinos, de forma presencial, na segunda-feira (11). O novo adiamento é por causa da atual situação da pandemia da Covid-19 no Estado, que teve recorde de mortes (oito) nas últimas 24 horas e 80 novos casos confirmados, com 1.002 registros no total. Não há previsão para nova data. A decisão foi...