Esporte Goiás de Pintado terá ensaio contra equipe sub-20 neste sábado (15) Treinador esmeraldino poderá ver alguns reforços em ação contra time de juniores esmeraldinos

Após uma semana de muito trabalho e com as chegadas de reforços, o Goiás vai realizar um ensaio contra a equipe sub-20, na manhã deste sábado (15), no Estádio da Serrinha. O técnico Pintado deve iniciar a atividade com dois reforços que chegaram nesta semana. Com jogadores chegando em estágios físicos diferentes, o técnico Pintado esboçou um time ainda repleto de jog...