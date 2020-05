Esporte Goiás: data para apresentação tem ‘100% de incerteza’, diz presidente Marcelo Almeida vê cenário incerto para retomada de futebol e fala de dificuldades para realizar testagem de atletas

O Goiás remarcou a apresentação dos jogadores para o dia 11 de maio. A data, no entanto, é incerta para o presidente do clube Marcelo Almeida, que analisa semanalmente a evolução do novo coronavírus. O dirigente do esmeraldino não teme prorrogar o retorno e espera algo concreto para pensar em retomar as atividades. “Inicialmente, era para ser dia 2. Agora, marque...